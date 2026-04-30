Incidente a Nichelino | bambino ferito tentando di scavalcare una cancellata a scuola
Un bambino di sei anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri all’interno di un complesso scolastico in via Puccini a Nichelino. L’incidente si è verificato mentre tentava di scavalcare una cancellata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’evento.
Un bambino di sei anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, all'interno del complesso delle scuole di via Puccini a Nichelino. L'allarme è scattato quando il piccolo è stato trovato dolorante nel tentativo di scavalcare una cancellata. Sul posto è intervenuta.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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