Incidente a Nichelino | bambino ferito tentando di scavalcare una cancellata a scuola

Un bambino di sei anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri all’interno di un complesso scolastico in via Puccini a Nichelino. L’incidente si è verificato mentre tentava di scavalcare una cancellata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’evento.