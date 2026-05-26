Pirone accusa | Fondi tagliati del 25% al Teatrone per Anzil sono numeri diversi
Un taglio del 25% ai fondi della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine non è stato annunciato né giustificato, secondo quanto dichiarato. Pirone ha accusato la riduzione di risorse, mentre Anzil ha affermato che i numeri sono diversi. La questione riguarda i finanziamenti destinati alla struttura, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui processi di assegnazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in merito alla decisione di ridurre i fondi.
Un taglio dei fondi, senza giustificazioni e annunci, alla Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine del 25 per cento. È quanto denuncia l'assessore alla cultura del Comune di Udine Federico Pirone. La responsabilità è in capo alla Regione, ma il mandante, per il politico cittadino, è Mario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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