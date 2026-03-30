Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, il commentatore tecnico di Eurosport ha commentato i recenti sviluppi nel circuito tennistico mondiale, affermando di essere convinto che tra due anni il giocatore italiano avrà risultati diversi nelle partite di lunga durata. La sua analisi si è concentrata sulle prospettive future del tennista, senza approfondimenti su aspetti personali o motivazioni.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), con la consueta schiettezza, si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il focus è stato sulla prestazione di Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka, finale del Masters1000 di Miami. L’azzurro si è imposto col punteggio di 6-4 6-4 e ha completato un percorso fantastico, che l’ha portato a conquistare il Sunshine Double (vittorie a Indian Wells e a Miami nello stesso anno), senza perdere alcun set. Nessuno prima di Jannik si era spinto a tanto. “ La partita era già complicata a causa della pioggia e dei ritardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Sono sicuro che Sinner fra due anni avrà numeri diversi anche sulle partite lunghe”

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