Fondi di coesione tagliati dal governo Reggio Calabria perde diversi milioni

Il governo ha deciso di ridurre i fondi di coesione destinati a Reggio Calabria, spostandoli sul piano casa nazionale. Questa decisione potrebbe comportare la perdita di diversi milioni di euro, tra cui somme previste per la realizzazione del museo del mare. La scelta ha suscitato preoccupazioni tra le autorità locali, che temono ripercussioni sui progetti in corso. La questione è stata oggetto di discussione nelle ultime settimane.

Fondi di coesione spostati dal governo sul piano casa nazionale e il rischio di perdere somme destinate alla realizzazione del museo del mare. È quanto rende noto l'assessore comunale Carmelo Romeo parlando di “decisione che discrimina e penalizza un intero territorio”.Afferma in una nota Romeo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Moretti, Sorrentino e Muccino contro il governo: “100 milioni ai film stranieri, tagliati i fondi”Una lettera aperta firmata dai più grandi nomi del cinema italiano ha acceso un dibattito infuocato sul futuro della settima arte nel nostro Paese. Riprogrammati i fondi di coesione, il governo siciliano "dirotta" 200 milioni su progetti di difesaSei regioni italiane - Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Sicilia e Basilicata - hanno deciso di dirottare una parte dei fondi di coesione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Ue, Cirio I Fondi di Coesione non vanno tagliatiBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Europa deve ripartire dalla sussidiarietà e dai territori. E’ il messaggio lanciato da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it FONDI DI COESIONE, DE LUCA: POSITIVE LE DICHIARAZIONI DI MELONI12/02/2024 - Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: Leggo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Meloni a Bolzano, e le considero molto positive, per la conferma del necessario spirito ... regione.campania.it