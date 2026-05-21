Basket la Dole Rimini non si ferma più | espugna in gara1 anche Cividale ed è in corsa per la finale playoff
La Dole Rimini ha vinto anche gara 1 della semifinale playoff di serie A1, portandosi avanti nella serie contro Cividale. Dopo aver superato in trasferta la Vitrifrigo di Pesaro in gara 5, la squadra si è confermata in questa nuova sfida, espugnando il campo avversario in modo convincente. La squadra si trova ora in una posizione favorevole per la corsa alla finale, continuando la sua serie di successi nei playoff.
A 48 ore dalla sbornia di gara5 con la Vitrifrigo di Pesaro espugnata e passaggio del turno, la Dole Rimini compie un’altra opera d’arte e porta a casa anche gara1 della semifinale playoff per la serie A1. I ragazzi di coach Dell’Agnello vincono in trasferta al cospetto della Ueb Gesteco Cividale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Basket, la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff: vittoria esterna a Pistoia
Leggi anche: Dole da leggenda, Rimini impazzisce per il basket: sbancata Pesaro, ora sogna la finale playoff
#playoff primo quarto #cividale contro #dole #Rimini 16-25 #21maggio2025 #basket x.com
Per la Victoria Libertas Pesaro Basket è il giorno di Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West. Alle 20:45 i biancorossi saranno impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro per la sfida contro la Dole Basket Rimini Le rad - Facebook facebook
Gara1 UEB Gesteco Cividale-Dole Basket Rimini: diretta testualeA 48 ore di distanza da gara5 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ha permesso alla Dole Rimini di eliminare la VL e staccare il pass per la semifinale play off, i ragazzi di Dell'Agnello devono già t ... newsrimini.it
Basket, è magia Dole Rimini: sbanca Pesaro davanti a 9 mila spettatori e vola in semifinale playoffVittoria storica per Rinascita Basket Rimini, che elimina la Vuelle Pesaro dai playoff della serie A2. I ragazzi di coach Dell'Agnello volano in semifinale dove incontreranno l'eterna rivale Ueb Geste ... today.it