Basket la Dole Rimini non si ferma più | espugna in gara1 anche Cividale ed è in corsa per la finale playoff

Da riminitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dole Rimini ha vinto anche gara 1 della semifinale playoff di serie A1, portandosi avanti nella serie contro Cividale. Dopo aver superato in trasferta la Vitrifrigo di Pesaro in gara 5, la squadra si è confermata in questa nuova sfida, espugnando il campo avversario in modo convincente. La squadra si trova ora in una posizione favorevole per la corsa alla finale, continuando la sua serie di successi nei playoff.

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A 48 ore dalla sbornia di gara5 con la Vitrifrigo di Pesaro espugnata e passaggio del turno, la Dole Rimini compie un’altra opera d’arte e porta a casa anche gara1 della semifinale playoff per la serie A1. I ragazzi di coach Dell’Agnello vincono in trasferta al cospetto della Ueb Gesteco Cividale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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