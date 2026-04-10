Basket la Dole Rimini al Flaminio con Zahir Porter in più nel motore | match chiave in ottica playoff
La Dole Rimini si prepara ad affrontare una partita cruciale contro la squadra ospite al palazzetto Flaminio, con Zahir Porter in campo come elemento in più rispetto alle precedenti uscite. La stagione regolare si sta avviando alla conclusione e la squadra cerca di ottenere la terza vittoria consecutiva per migliorare la posizione in classifica in vista dei playoff di serie A2.
Stagione regolare agli sgoccioli per la Dole Rimini in cerca della terza vittoria consecutiva per migliorare la propria posizione di classifica in vista dei playoff di serie A2. Domenica, 12 aprile, palla a due alle 18, i biancorossi andranno alla ricerca di due punti pesantissimi tra le mura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Basket, sorpresa nell'uovo di Pasqua della Dole Rimini: colpo sul mercato con l'arrivo di Zahir PorterTalento ed energia per la Dole Rimini in vista del rush finale: dopo la vittoria sulla Gemini Mestre, Rbr ha annunciato di aver raggiunto un accordo...
Basket, la Dole Rimini in cerca di riscatto nel derby della Romagna: al Flaminio arriva ForlìIn una giornata all’insegna dell’amore riminese al fianco di A-Pay E-Wallet, la Dole Rimini vuole riscattarsi dalle ultime tre sconfitte casalinghe...
Temi più discussi: Basket, la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff: vittoria esterna a Pistoia; Dole Basket Rimini - Gemini Mestre 95-81 (22-16, 50-38, 74-59); Serie A2 Old Wild West - La Dole Rimini batte la Gemini Mestre nel posticipo; Ruggito Dole Basket Rimini sul mercato, Zahir Porter è biancorosso.
Dole Basket Rimini-Gemini Mestre 95-81. RBR stoppa a tre la serie negativaLa Dole Basket Rimini nel giorno di Pasqua vuole risollevarsi dopo tre sconfitte di fila, l'ultima sul campo del fanalino di coda Roseto. Di fronte i biancorossi si troveranno la matricola Gemini Mest ... newsrimini.it
Basket, la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff: vittoria esterna a PistoiaPer Rbr la premiata coppia Marini più Denegri vale questa volta un bottino di 40 punti, 20 a testa. In doppia cifra anche Alipiev ... riminitoday.it
Dole Rimini, prova di forza a Pistoia: vittoria e “pass” per l’alta classifica (90-84) Non era un mercoledì qualunque al PalaCarrara, e la Dole Basket Rimini lo ha interpretato con la cattiveria agonistica delle grandi occasioni. Sotto i riflettori di un palazzetto infuo - facebook.com facebook
L’Estra Pistoia cade in casa: trionfa la Dole Rimini @Sportando x.com