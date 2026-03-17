Teatro Romano Giornata Mondiale della Poesia | protagonisti gli studenti

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, al Teatro Romano di Benevento si svolge un evento con la partecipazione di studenti. La manifestazione mira a mettere in risalto il ruolo della poesia come strumento di comunicazione tra diverse culture e generazioni. L'iniziativa coinvolge giovani che recitano testi poetici, sottolineando l'importanza della parola poetica come mezzo di espressione e confronto.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Teatro Romano di Benevento promuove un evento per celebrare il valore universale della parola poetica, strumento di dialogo e di incontro tra culture, generazioni e diverse forme di espressione. Nel cuore di uno dei luoghi simbolo della città, gli studenti delle scuole del territorio saranno protagonisti di letture e recitazioni dedicate alla primavera, alla vita e alla forza evocativa del verso. Lo spazio scenico del Teatro Romano, storicamente consacrato all’arte della voce e della rappresentazione, diventa così luogo di incontro tra passato e presente. Le esecuzioni poetiche saranno intervallate da brani musicali di pubblico dominio eseguiti dall’Ensemble del Liceo Musicale “Guacci” di Benevento, diretto dalla Prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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