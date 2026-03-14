Nel fiume Ombrone si svolgono le attività di monitoraggio della qualità dell’acqua legate al progetto internazionale ’FreshWater Watch’. Le operazioni sono coordinate dall’associazione Terramare e da Uisp Grosseto, in collaborazione con l’Università di Siena e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana. Sono coinvolti studenti, che partecipano attivamente alle rilevazioni e alle analisi sul campo.

GROSSETO Proseguono le operazioni di monitoraggio della qualità dell’acqua del fiume Ombrone nell’ambito del progetto internazionale ’ FreshWater Watch ’, coordinate dall’associazione Terramare e da Uisp Grosseto in collaborazione con l’ Università di Siena e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana. L’attività, avviata nel 2025, ha l’obiettivo di raccogliere dati scientifici utili a valutare lo stato di salute del principale corso d’acqua della Maremma e di sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela ambientale e sul corretto uso delle risorse idriche. I campionamenti vengono effettuati periodicamente lungo il tratto del fiume più vicino alla città, dove vengono analizzati parametri come torbidità, presenza di nitrati e fosfati e altri indicatori di qualità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monitoraggio dell’Ombrone. Progetto ’FreshWater’. Studenti protagonisti

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