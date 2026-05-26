Pinacoteca Civica | due nuovi appuntamenti tra arte storia e geopolitica

La Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona ha annunciato due nuovi eventi dedicati all’arte e agli scenari internazionali contemporanei. La rassegna mira a promuovere incontri di approfondimento e dialogo su temi storici, artistici e geopolitici. Questi appuntamenti si inseriscono nel percorso di valorizzazione del museo come spazio di confronto e conoscenza, continuando a coinvolgere il pubblico con iniziative che uniscono cultura e attualità.

Prosegue il percorso della Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona come luogo vivo di approfondimento, conoscenza e dialogo con due nuovi appuntamenti dedicati all’arte e agli scenari internazionali contemporanei. Giovedì 28 maggio alle ore 16.30, in Pinacoteca, sarà presentato il volume. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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