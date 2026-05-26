Pinacoteca Civica | due nuovi appuntamenti tra arte storia e geopolitica
La Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona ha annunciato due nuovi eventi dedicati all’arte e agli scenari internazionali contemporanei. La rassegna mira a promuovere incontri di approfondimento e dialogo su temi storici, artistici e geopolitici. Questi appuntamenti si inseriscono nel percorso di valorizzazione del museo come spazio di confronto e conoscenza, continuando a coinvolgere il pubblico con iniziative che uniscono cultura e attualità.
Prosegue il percorso della Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona come luogo vivo di approfondimento, conoscenza e dialogo con due nuovi appuntamenti dedicati all’arte e agli scenari internazionali contemporanei. Giovedì 28 maggio alle ore 16.30, in Pinacoteca, sarà presentato il volume. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio tra arte e profumi: nasce “L’aroma dell’arte”Alla Pinacoteca Tosio Martinengo è stato inaugurato “L’aroma dell’arte”, un percorso sensoriale che combina pittura, profumi e narrazione.
Due nuovi corsi per Unistrasi. Archeologia, storia dell’arte e il patrimonio culturaleUnistrasi ha presentato due nuovi corsi di laurea, uno triennale e uno magistrale, focalizzati su archeologia, storia dell’arte e patrimonio...
Temi più discussi: Castel Nuovo – Maschio Angioino; CS La mostra di Turner a Como: Luigi e Francesco Murano firmano la luce della mostra tra Broletto e Pinacoteca civica; Jesi si accende con la cultura: sabato percorsi guidati e tesori svelati; Cultura per tutti (anche a quattro zampe): a Spello i musei aprono al turismo sostenibile.
Il 18 maggio è la Giornata Internazionale dei Musei! Nei giorni scorsi, i Musei Civici di Palazzo Pianetti e le opere di Lorenzo Lotto conservate nella pinacoteca civica sono stati protagonisti di due panel ospitati dallo Stand della Regione Marche del 38° Sal facebook
Ha riaperto la Pinacoteca ‘Francesco. Podesti’Dopo due anni di chiusura, la Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ di Ancona ha riaperto al pubblico con un nuovo allestimento delle sale espositive permanenti. Un ritorno molto atteso, che ... quotidiano.net
Riapre la Pinacoteca di Ancona: nuova vita per il museo Francesco PodestiSono passati ben due anni dalla chiusura del museo ma oggi la città di Ancona può finalmente ricominciare a godere della propria storica Pinacoteca Civica Francesco Podesti, senza dubbio uno dei ... exibart.com