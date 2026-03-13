Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio tra arte e profumi | nasce L’aroma dell’arte

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo è stato inaugurato “L’aroma dell’arte”, un percorso sensoriale che combina pittura, profumi e narrazione. L’evento invita i visitatori a esplorare i capolavori del museo attraverso un’esperienza multisensoriale, coinvolgendo l’olfatto e l’immaginazione. La mostra offre un modo nuovo di avvicinarsi all’arte, stimolando i sensi e arricchendo la visita con elementi inediti.

Un percorso sensoriale che unisce pittura, olfatto e narrazione per scoprire i capolavori del museo in modo inedito. Domenica 15 e 29 marzo alle ore 16 la Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà “L’aroma dell’arte”, un originale itinerario olfattivo che invita il pubblico a esplorare le opere della collezione attraverso il linguaggio dei profumi. L’iniziativa, promossa da Fondazione Brescia Musei con il sostegno di BTL Banca del Territorio Lombardo, si inserisce in una visione contemporanea del museo: non più soltanto luogo di contemplazione, ma spazio di esperienza, partecipazione e coinvolgimento sensoriale. Il progetto nasce per rispondere al crescente interesse di un pubblico sempre più desideroso di vivere la cultura in maniera immersiva e personale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Spezie, speziali e profumi: un viaggio tra l'arte segreta della farmacia anticaUn tour affascinante che ti condurrà tra le antiche farmacie, profumerie, barberie e alberghi diurni, alla scoperta dei segreti custoditi dai maestri... Dalla Pinacoteca alla Mole: un Natale d'arte tra mostre, visite guidate e attivitàANCONA - In occasione delle festività natalizie, il Comune di Ancona propone un ricco programma di iniziative culturali nei principali spazi... Una raccolta di contenuti su Alla Pinacoteca Tosio Temi più discussi: Brescia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo un incontro dedicato alla mostra UR-RA di Michelangelo Pistoletto; Brixia nella letteratura latina; Tesori in Loggia; Grace / Grazia. Bruce Gilden per Raffaello - Fondazione Brescia Musei - eventi. Brescia, per ilParlaTosio: Unity of religions responsibility of artMercoledì 11 marzo alle 18 un nuovo appuntamento della rassegna culturale a Palazzo Tosio Martinengo. Al centro del talk la grande mostra di Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Monza. quibrescia.it Brixia nella letteratura latina: un ciclo di incontri per ilParlaTosioAlla Pinacoteca Tosio Martinengo due appuntamenti per riscoprire l’antica Brescia attraverso le voci di poeti e prosatori, dall’età romana all’Umanesimo. quibrescia.it Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola. Rondò Veneziano · Aria di festa (Reprise). Dalla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia a Palazzo Spinola: il 'Giovan Carlo Doria a cavallo' di Rubens è tornato a casa! - facebook.com facebook STENDARDO DELLE SANTE CROCI CON SAN FAUSTINO E SAN GIOVITA, del pittore #IlMoretto, anno 1520-1522, Olio su tela, 244 × 152 cm, @BresciaMusei, Pinacoteca Tosio Martinengo, #Brescia). #SanFaustino. #15febbraio. x.com