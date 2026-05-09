Unistrasi ha presentato due nuovi corsi di laurea, uno triennale e uno magistrale, focalizzati su archeologia, storia dell’arte e patrimonio culturale. I programmi sono stati progettati per offrire approfondimenti in ambito globale e contemporaneo. Entrambi i corsi si rivolgono a studenti interessati a studi umanistici con particolare attenzione alle tematiche culturali e storiche. L’offerta formativa mira a integrare competenze teoriche e pratiche nel settore.

Unistrasi annuncia due nuovi corsi di laurea, uno triennale e uno magistrale, dedicati all’archeologia, alla storia dell’arte e allo studio dei patrimoni culturali in chiave globale e contemporanea. I due percorsi, la triennale in Patrimoni culturali: archeologia e storia dell’arte del mondo e la magistrale interclasse in Archeologie e Storie dell’arte, offrono formazione nelle discipline archeologiche e storico-artistiche, integrata con le lingue e il diritto internazionale dei beni culturali. I nuovi corsi nascono dall’esperienza dello scavo di San Casciano dei Bagni. Un’evoluzione coerente per Unistrasi con la sua vocazione storica di luogo di incontro tra lingue e culture del mondo, che oggi si estende alle forme materiali: opere, paesaggi, reperti, archivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due nuovi corsi per Unistrasi. Archeologia, storia dell’arte e il patrimonio culturale

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