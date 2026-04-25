Oggi pomeriggio, intorno alle 16, un aliante è precipitato sul Monte Pin, in Val di Non, a circa 2.000 metri di quota. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato il pilota senza vita. La zona è stata raggiunta anche da unità speleologiche e forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

TRENTO - Tragedia oggi sul Monte Pin, in Val di Non, in Trentino, dove un aliante è precipitato intorno alle 16 di oggi, sabato 25 aprile, e il pilota del velivolo ha perso la vita nello schianto avvenuto a circa 2.000 metri di quota, nel territorio comunale di Livo. I soccorsi Le operazioni di soccorso, scattate immediatamente dopo l'allarme, hanno visto l'impiego di due elicotteri e del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Trento, supportati a terra dai corpi volontari di Preghena e Livo. Nonostante il tempestivo intervento, il pilota è deceduto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause del disastro, al momento ignote.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Aliante precipita sul Monte Pin, morto il pilota nello schianto avvenuto a quota 2.000 metri

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