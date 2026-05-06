Pierpaolo Capovilla volto dei David | lui e Doriano de Le città di pianura sono la stessa persona

Pierpaolo Capovilla, noto come cantante e volto dei David, è stato candidato come miglior attore protagonista ai David di Donatello per il ruolo di Doriano nel film Le città di pianura. La candidatura si basa sulla sua interpretazione nel film, in cui ha interpretato il personaggio di Doriano. Secondo alcune fonti, Capovilla e un altro attore chiamato Doriano de Le città di pianura sarebbero la stessa persona, anche se questa affermazione non è confermata ufficialmente.

Pierpaolo Capovilla è candidato come migliore attore protagonista ai David di Donatello per l'interpretazione di Doriano ne Le città di pianura. E la sua anima insofferente agli schemi, che emerge dalle sue canzoni, è perfetta per interpretare quel ruolo. Lui e Doriano sono la stessa persona.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, dominano “Le città di pianura” e “La Grazia”. Tutte le nomination Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Capovilla e Arisa: polemica sul Primo Maggio 2026; Giacomelli, il fotografo che cercava l’anima perduta della Calabria; David di Donatello 2026, c'è già un vincitore: i bookmaker puntano tutto su un nome. Pierpaolo Capovilla volto dei David: lui e Doriano de Le città di pianura sono la stessa personaPierpaolo Capovilla è candidato come migliore attore protagonista ai David di Donatello per l'interpretazione di Doriano ne Le città di pianura ... fanpage.it Pierpaolo Capovilla asfalta il concerto del Primo Maggio: Si vergognino, i sindacati, di invitare questi analfabeti funzionali al Concertone. Andatevene tutti in discaricaNuovo affondo contro il mondo della musica italiana da parte di Capovilla. Il frontman de Il Teatro degli Orrori ha replicato a una dichiarazione di BigMama che suggeriva un approccio dolce per comu ... mowmag.com Pierpaolo Capovilla accanto a Checco Zalone davanti a Mattarella. Altro che #MetGala #DavidDiDonatello x.com Oggi su la tribuna di Treviso, Tommaso Miele intervista Pierpaolo_Capovilla, che sabato 9 maggio sarà con noi al Palafenderl di Vittorio Veneto con la band Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Hai preso il biglietto Sabato 9 Maggio 2026 Ore 21:30 Pa - facebook.com facebook