Chi è Pierpaolo Capovilla il leader della band Teatro degli Orrori

Pierpaolo Capovilla è un cantante e bassista italiano, riconosciuto principalmente come leader della band Teatro degli Orrori. La formazione musicale si è affermata nel panorama italiano negli ultimi vent’anni, con numerosi album e concerti. Capovilla ha partecipato a molte produzioni discografiche e si è esibito in vari eventi pubblici associati alla scena musicale alternativa italiana.

Pierpaolo Capovilla è un cantante e bassista italiano, noto in particolare per il Teatro degli Orrori, una tra le maggiori realtà musicali degli ultimi vent’anni. Numerosi anche i suoi side project: “ One Dimensional Man”, “I Cattivi Maestri”, nel progetto “Triste Solitario Y Final” con Nicola Manzan ”Bologna Violenta” e la carriera solista. il successo di Pierpaolo Capovilla. Nel 1996 fonda con Massimo Sartor gli One Dimensional Man, un gruppo noise rock con cui pubblica da voce e autore il primo album nel 1997, per poi replicare con una serie di dischi fino al 2004. Da quest’anno sdoppia la propria carriera, fondando un altro progetto, Il Teatro degli Orrori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Pierpaolo Capovilla, il leader della band Teatro degli Orrori Notizie correlate Leggi anche: Brad Arnold, morto a 47 anni il leader della band 3 Doors Down Asilo degli orrori, indagate 3 suore e due maestre: schiaffi e capelli tirati ai bimbi, spintoni a chi gattonavaIndagate 3 suore e 2 maestre nell'asilo nido di Benevento per concorso in maltrattamenti ai danni di minori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Eventi 10 aprile a Bologna e dintorni: Momix, Capovilla, omaggio a Battisti; Capovilla al Locomotiv con i Cattivi Maestri; Presentato il cartellone di Works, la seconda edizione del festival dedicato al lavoro; PIERPAOLO CAPOVILLA E I CATTIVI MAESTRI. Chi è Pierpaolo Capovilla, il leader della band Teatro degli OrroriPierpaolo Capovilla è un cantante e bassista italiano, noto in particolare per il Teatro degli Orrori, una ... msn.com Pierpaolo Capovilla: «La vita è troppo breve per ascoltare cattiva musica»‘Dimenticare Maria’ con i Cattivi Maestri è rock senza retorica. Intervista: «quei miserabili di Nick Cave e Thom Yorke», il ruolo degli artisti, lo stato della musica in Italia, l’impegno civile tra ... rollingstone.it A Splendida Cornice tra gli ospiti Giuliana De Sio, Vanessa Scalera, Nicola Nocella, Francesco Montanari, Pierpaolo Capovilla, Mario Biondi ed Eugenio Finardi Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice” giovedì 16 aprile in pri facebook Stasera Vanessa Scalera e Giuliana De Sio saranno a #SplendidaCornice Ospiti anche Nicola Nocella, Pierpaolo Capovilla, Paolo Maggioni Paola Jacobbi, Giovanni Grasso, Francesco Montanari, Paolo Di Paolo, Alessandro Antinelli, Tiziano Crudeli, Pif, Ma x.com