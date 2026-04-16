Chi è Pierpaolo Capovilla il leader della band Teatro degli Orrori

Da metropolitanmagazine.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierpaolo Capovilla è un cantante e bassista italiano, riconosciuto principalmente come leader della band Teatro degli Orrori. La formazione musicale si è affermata nel panorama italiano negli ultimi vent’anni, con numerosi album e concerti. Capovilla ha partecipato a molte produzioni discografiche e si è esibito in vari eventi pubblici associati alla scena musicale alternativa italiana.

Pierpaolo Capovilla è un  cantante e bassista  italiano, noto in particolare per il  Teatro degli Orrori, una tra le  maggiori realtà musicali  degli ultimi vent’anni. Numerosi anche i suoi side project: “ One Dimensional Man”, “I Cattivi Maestri”, nel progetto  “Triste Solitario Y Final”  con  Nicola Manzan ”Bologna Violenta” e la  carriera solista. il successo di Pierpaolo Capovilla. Nel 1996 fonda con Massimo Sartor gli  One Dimensional Man, un gruppo noise rock con cui pubblica da voce e autore il primo album nel 1997, per poi replicare con una serie di dischi fino al 2004. Da quest’anno sdoppia la propria carriera, fondando un altro progetto,  Il Teatro degli Orrori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è Pierpaolo Capovilla, il leader della band Teatro degli Orrori

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