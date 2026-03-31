Piediluco il bando per il campeggio | Polo multifunzionale di attrazione Soluzioni abitative evolute e standard elevanti di comfort

Nella sala consiliare di Piediluco si è svolta questa mattina una conferenza stampa in cui è stato presentato un bando destinato alla realizzazione di un polo multifunzionale nel borgo. L'iniziativa prevede la creazione di un campeggio, strutture ricreative come una piscina e soluzioni abitative avanzate con elevati livelli di comfort. L’obiettivo dichiarato è valorizzare l’area e attrarre visitatori.

L’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi: “Puntiamo ad aumentare l’attrattività del sito per un’offerta destagionalizzata” Un bando per il campeggio, la piscina e più in generale la valorizzazione del borgo di Piediluco. La sala consiliare ha ospitato stamattina – martedì 31 marzo – la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa a cura dell’amministrazione comunale. Presenti in aula l’assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi, l’assessore al patrimonio Michela Bordoni ed il dirigente governo del territorio Federico Nannurelli. A presentare il bando l’assessore Anibaldi: “La strategia si basa su un modello integrato di sviluppo che coniuga rigenerazione territoriale, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e redditività economica. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie: l'Ater mette a bando 36 unità immobiliari a canone concordatoRilevante nuovo bando pubblicato da Ater Umbria, che mette a disposizione 36 unità immobiliari, offrendo soluzioni abitative a costi sostenibili per... Leggi anche: Teb, presentato a Ranica il primo tram della nuova linea T2: «Elevati standard di sicurezza e comfort» Tutti gli aggiornamenti su Piediluco il bando per il campeggio... Temi più discussi: Conferenza stampa, bando strutture turistiche di Piediluco; Piediluco, via al bando per rilanciare campeggio e piscina; Piediluco: raduno identificativo squadre U19 e U23 dal 16 al 19 aprile; Terni. Chiude il campeggio di Piediluco: Mauretto senza casa dopo dodici anni. Piediluco, via al bando per rilanciare campeggio e piscinaIl conto alla rovescia è iniziato: il bando per la gestione e la valorizzazione del campeggio e della piscina di Piediluco sarà presentato la prossima settimana. Dal punto di vista economico, il bando ... corrieredellumbria.it Terni. Piediluco, bando per campeggio e piscina Base d'asta da trentamila euroTERNI. Il futuro turistico di Piediluco oltre che passare dalla presenza del canottaggio anche per i servizi sul territorio come il campeggio e la piscina che vanno nuovamente a bando, come pure il ... ilmessaggero.it Spectacular shots of and its lake. Lake Piediluco is one of the remains of the ancient Lacus Velinus, a large basin of flood origin that came to form starting at the Quaternario. . thanks to Andrea Giocondi #fblifestyle #travel #inumbria #trave - facebook.com facebook