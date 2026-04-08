Arriva il Festival Cinofilo | gara di agility e mostra fotografica gli eventi clou

Da anconatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, Ancona sarà teatro del primo Festival Cinofilo, promosso dall’associazione locale dedicata all’agility e alla cura dei cani, che quest'anno festeggia i vent'anni di attività. L’evento include gare di agilità e una mostra fotografica dedicata ai cani, con il patrocinio del Comune e altre istituzioni della zona. La manifestazione coinvolge appassionati e famiglie interessate al mondo cinofilo.

ANCONA – Dal 22 al 24 maggio Ancona ospiterà il primo Festival Cinofilo, organizzato da AnconAgility, associazione giunta a 20 anni di esistenza, con il patrocinio del Comune di Ancona e di altre istituzioni.L’evento si terrà in via Grotte a Posatora in occasione di una manifestazione di agility. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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