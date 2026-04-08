Arriva il Festival Cinofilo | gara di agility e mostra fotografica gli eventi clou

Dal 22 al 24 maggio, Ancona sarà teatro del primo Festival Cinofilo, promosso dall’associazione locale dedicata all’agility e alla cura dei cani, che quest'anno festeggia i vent'anni di attività. L’evento include gare di agilità e una mostra fotografica dedicata ai cani, con il patrocinio del Comune e altre istituzioni della zona. La manifestazione coinvolge appassionati e famiglie interessate al mondo cinofilo.

ANCONA – Dal 22 al 24 maggio Ancona ospiterà il primo Festival Cinofilo, organizzato da AnconAgility, associazione giunta a 20 anni di esistenza, con il patrocinio del Comune di Ancona e di altre istituzioni.L’evento si terrà in via Grotte a Posatora in occasione di una manifestazione di agility. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Continuano gli eventi “off” del festival il magnifico: in mostra ‘Ricordo Firenze’ di Leonardo Mincolelli Leggi anche: Gran Carnevale Storico Pattese: ecco gli eventi clou Argomenti più discussi: Appassionatambiente, Festival dell’Associazione Amici Parco Nord; Concorso fotografico in occasione del Festival della Cinofilia di Ancona; È tempo di farci sentire i tuoi PEZZONI: partecipa al Festival della Canzone Dimenticata; Un cane a processo, da giovedì 23 aprile al cinema. Arriva il Festival Cinofilo: gara di agility e mostra fotografica gli eventi clouANCONA – Dal 22 al 24 maggio Ancona ospiterà il primo Festival Cinofilo, organizzato da AnconAgility, associazione giunta a 20 anni di esistenza, con il patrocinio del Comune di Ancona e di altre ... anconatoday.it "Ankon Dorica Civitas Fido", fino al 15 aprile aperte le iscrizioni per partecipare alle sfilate e al concorso fotografico del festival cinofilo https://vivere.me/gFfr-f - facebook.com facebook Dal 22 al 24 maggio Ancona ospiterà il primo Festival della #Cinofilia organizzato da Anconagility. Potete iscrivervi entro il 15 aprile inviando i dati e foto del #cane e i dati del proprietario a [email protected] La partecipazione è gratuita! comune.ancona.it/it/ x.com