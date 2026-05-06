Dal 14 maggio al 7 giugno, il MAXXI di Roma ospita la mostra fotografica “Italia di Moda” di Andrea Varani. L'esposizione presenta una serie di immagini che ritraggono dettagli e scene legate al mondo della moda italiana. La mostra si svolge all’interno del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare fotografie che catturano aspetti diversi di questa realtà.

“ITALIA DI MODA” ARRIVA A ROMA: AL MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI Andrea Varani CON PROTAGONISTA Ludmilla Voronkina Bozzetti DAL 14 MAGGIO AL 7 GIUGNO Dopo il grande successo di pubblico e critica registrato a Milano durante la settimana della moda, la mostra fotografica “Italia di Moda” approda a Roma negli spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno 2026, confermandosi come uno dei progetti visivi più originali e identitari del panorama contemporaneo italiano. Firmato dal fotografo Andrea Varani e interpretato in esclusiva dalla top model di origini...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - La mostra fotografica “Italia di Moda” di Andrea Varani arriva al MAXXI dal 14 maggio al 7 giugno

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