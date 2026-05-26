La deputata ha chiesto al governo di occuparsi della censura su X in Turchia, evidenziando che il governo di Ankara controlla circa il 90% dei media nazionali. Ha sollevato anche il problema dell'impatto della censura digitale sui rapporti tra l’Unione Europea e la Turchia. La richiesta si basa sulla preoccupazione che la limitazione dell’informazione possa influenzare i legami tra le due entità.

? Domande chiave Come può la censura digitale influenzare i rapporti tra UE e Turchia?. Perché il governo di Erdo?an controlla il 90% dei media nazionali?. Chi sono i giornalisti stranieri colpiti dalle nuove lla sicurezza?. Come possono le piattaforme social diventare strumenti di controllo politico?.? In Breve Controllo AKP su 90% dei media turchi e repressione giudiziaria tramite leggi sicurezza nazionale.. Precedenti casi coinvolgono Mark Lowen e lo svedese Joakim Medin in Turchia.. Strumenti europei includono direttiva anti-SLAPP e legge EMFA per la libertà dei media.. Pressioni burocratiche su visti e accreditamenti colpiscono giornalisti stranieri in territorio turco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picierno: “Meloni si occupi della censura su X in Turchia

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