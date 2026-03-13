Il sindaco di Milano ha criticato la premier durante un evento al teatro Parenti, dove Meloni si è espressa sul referendum sulla giustizia sostenendo che, in caso di vittoria del No, dovrebbe comunque proseguire nel suo mandato e occuparti dei problemi della città. La presenza della premier a Milano ha suscitato reazioni, con Sala che ha espresso disappunto per la sua assenza dal territorio cittadino.

Milano, 13 marzo 2026 – La presenza della premier Giorgia Meloni a Milano, ieri al teatro Parenti per un evento organizzato da Fratelli d'Italia per il Si al referendum sulla giustizia, ha fatto storcere un po’ il muso al sindaco meneghino Beppe Sala. "I milanesi sono scontenti perché la presidente del Consiglio non è mai venuta ad affrontare i loro problemi. Tutti i premier precedenti sono sempre venuti a Milano per discutere le questioni della città. Meloni ha uno stile diverso, che ho contestato a lungo; oggi non la contesto più, mi sono scoraggiato ", ha sottolineato con amarezza Sala a margine della terza edizione di Milano Smart, evento dedicato alla smart city, alla sostenibilità e alla trasformazione digitale dei processi urbani, organizzato da Banco Bpm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sala punzecchia Meloni sul referendum: “Se vince No vada avanti, ma si occupi del Paese. Lei mai a Milano per parlare dei problemi”

Articoli correlati

Leggi anche: Marina Berlusconi: "Tifo per l’oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese”

Leggi anche: Marina Berlusconi: «La giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine. Meloni? Tifo per la medaglia d'oro: se vince lei, vince il Paese»

Conferenza Meloni, dal referendum, al colle, a Trump: tutte le risposte della Premier

Aggiornamenti e notizie su Sala punzecchia

Al Parenti di Milano l’episodio che spiazza Giorgia Meloni: dal pubblico la frase sulle dimissioni di MattarellaDurante l’evento sul referendum a Milano, un uomo si avvicina a Giorgia Meloni sul palco e consegna un libro, citando le dimissioni di Mattarella. La scena viene ripresa dagli smartphone. notizie.it

Shammah: La sala per Meloni sul Sì al referendum? Non sono la bandierina politica di nessunoParla la regista teatrale che il ministro avrebbe voluto alla guida della Triennale: Ferita da Sala e grata a Giuli per la stima. Resto una donna libera ... milano.repubblica.it