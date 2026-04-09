Meloni commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti anche in FdI

Il leader di un partito ha chiesto alla commissione antimafia di concentrarsi sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti politici, includendo anche il suo partito. Durante un intervento, ha espresso l’auspicio che la commissione si occupi di questo tema, sottolineando la volontà di sfidare le accuse e di coinvolgere direttamente il lavoro parlamentare in questioni di sicurezza e trasparenza. La richiesta è stata avanzata in un contesto di confronto pubblico.

"Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni" ma "mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti, compreso FdI. Mentre alcuni usano il tema per propaganda, a me interessa costruire gli anticorpi su un tema che ci riguarda tutti. E non accetto che i miei sacrifici possano essere usati per interessi di quelli che combatto dal 19 luglio del 1992 senza se e senza ma e non accetto lezioni su questo tema". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI De Laurentiis in Commissione Antimafia sulle infiltrazioni nel calcio, audizione lampo: "È andata bene"Aurelio De Laurentiis è stato stamattina ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia sul tema delle infiltrazioni criminali nel calcio. Leggi anche: De Raho, "la Commissione antimafia come i casalesi". Furia FdI contro il grillino Temi più discussi: Selfie con il boss dei Senese. L’opposizione contro Meloni: Chiarisca contatti FdI-clan; Caso Delmastro, l’ex sottosegretario sarà sentito dalla commissione Antimafia; Meloni e la foto con il pentito: Fango nel ventilatore da 'professionisti dell'informazione'; L’ombra dei Senese, allarme nel governo. Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdIGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... leggo.it Una foto di 7 anni fa, emersa da un’inchiesta di Report e ripresa da diversi quotidiani, mostra Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico, indicato come presunto referente del clan senese. Serve chiarezza, senza giri di parole: Giorgia Meloni adesso spieghi i - facebook.com facebook Meloni alla Camera: 'Il governo c'è fino alla fine, non scappiamo. Non abbandonare il cantiere giustizia, collaboriamo' #ANSA x.com