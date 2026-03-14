Il premier spagnolo ha dichiarato di non voler cedere alle pressioni degli Stati Uniti, mentre in Italia il governo sembra meno deciso e si piega facilmente alle richieste di Washington. Due paesi europei, due atteggiamenti diversi: uno con la schiena dritta, l’altro che sembra svendere l’interesse nazionale. Le reazioni politiche sembrano evidenziare le differenze di approccio tra i due governi di fronte alle pressioni esterne.

Certe frasi, quando arrivano dalla politica europea, suonano quasi come un colpo di pistola in una stanza piena di burocrati addormentati. "Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e contrario ai nostri interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni". Parole di Pedro Sánchez. E per un attimo sembra di vedere qualcuno che a Bruxelles e dintorni ricorda ancora come si sta in piedi. La scena è degna di un romanzo politico delirante: Washington lancia minacce commerciali, dalla Casa Bianca arriva la solita voce rassicurante che spiega come tutti abbiano “capito il messaggio”. La portavoce Karoline Leavitt si spinge perfino a suggerire che la Spagna abbia già promesso collaborazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sánchez sfida Washington, Meloni annuisce e svende l’interesse nazionale: cronache di 2 Ue, 1 con la schiena dritta, l’altra in ginocchio

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