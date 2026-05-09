Fabio Concato racconta la malattia | Da certe cose non si guarisce mai Poi le parole per il gesto di Eros Ramazzotti

Fabio Concato ha parlato della sua malattia in un'intervista, affermando che alcune cose non si guariscono mai, ma si possono tenere sotto controllo. Ha annunciato il suo ritorno sul palco dopo un periodo di assenza, durante il quale ha affrontato una diagnosi di tumore. Concato ha anche ringraziato Eros Ramazzotti per un gesto di supporto, senza entrare nei dettagli.

"Da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo come sto facendo": Fabio Concato esordisce così nell'intervista a Repubblica che annuncia il suo ritorno sul palco dopo una lunga assenza dovuta alla scoperta di un tumore. Lunedì 11 maggio il cantautore 72enne riprenderà la sua.🔗 Leggi su Today.it

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