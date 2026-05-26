Piccolo prodigio al pianoforte | a soli 6 anni Antonino Giovanni D’Amico conquista il 1º posto al Concorso Valle dello Jato!
A sei anni, un bambino di Pioppo ha vinto il primo premio al Concorso “Valle dello Jato”. Si tratta di un concorso musicale che si svolge nella zona e il giovane pianista ha ottenuto il riconoscimento tra altri partecipanti. È il suo secondo successo in concorsi di rilievo locale e regionale. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, con il bambino che ha eseguito un brano al pianoforte davanti alla giuria.
Home » Il talento non ha età e quando si unisce alla dedizione i risultati non tardano ad arrivare. Questo è il caso del piccolo Antonino Giovanni D’Amico, un bambino di soli 6 anni di Pioppo e alunno della prima elementare presso l’ICS Margherita di Navarra, che continua a collezionare successi salendo sul podio dei concorsi musicali più prestigiosi del territorio. Dopo aver incantato tutti al XXXI Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Palermo” tenutosi nella Sala dei Concerti “Antonino Morvillo”... 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Un pianoforte per il piccolo Alessandro, bimbo di 7 anni con lorecchio assoluto
Notizie e thread social correlati
Quentin Wächter al Bioparco: il giovane prodigio del pianoforteIl 19 aprile alle 19:00 si terrà un recital pianistico nella sala dei Lecci del Bioparco di Roma.
Leggi anche: L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni Bertolazzi