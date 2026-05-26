Piccolo prodigio al pianoforte | a soli 6 anni Antonino Giovanni D’Amico conquista il 1º posto al Concorso Valle dello Jato!

Notizia in breve

A sei anni, un bambino di Pioppo ha vinto il primo premio al Concorso “Valle dello Jato”. Si tratta di un concorso musicale che si svolge nella zona e il giovane pianista ha ottenuto il riconoscimento tra altri partecipanti. È il suo secondo successo in concorsi di rilievo locale e regionale. La vittoria è stata annunciata durante la cerimonia di premiazione, con il bambino che ha eseguito un brano al pianoforte davanti alla giuria.