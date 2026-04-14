Il 19 aprile alle 19:00 si terrà un recital pianistico nella sala dei Lecci del Bioparco di Roma. L’evento vedrà protagonista Quentin Wächter, considerato un giovane talento emergente nel panorama internazionale della musica. L’appuntamento offre l’opportunità di ascoltare dal vivo le performances di un artista che sta ricevendo attenzione nel settore musicale. La serata si inserisce nel contesto di un programma dedicato alla musica classica.

Cosa: Recital pianistico di Quentin Wächter, giovane talento della scena internazionale. Dove e Quando: Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 19 aprile alle ore 19:00. Perché: Un viaggio musicale che unisce il rigore di Bach alla modernità, interpretato da un artista pluripremiato di soli 16 anni. Il panorama concertistico romano si arricchisce di un appuntamento di straordinario interesse, che vede protagonista uno dei profili più promettenti della nuova generazione pianistica mondiale. La Camera Musicale Romana, realtà da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze emergenti, propone un recital che promette di coniugare la freschezza della gioventù con una maturità interpretativa sorprendente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Quentin Wächter al Bioparco: il giovane prodigio del pianoforte

Moe Kasai al Bioparco: il pianoforte tra rigore e fantasiaCosa: Concerto della pianista Moe Kasai con musiche di Bach-Busoni, Schumann e Medtner.

Chi è Emiliano Fiasco: età, talento e primi successi del giovane prodigio della danzaChi è Emiliano Fiasco di Amici: alla scoperta del giovane ballerino romano che, con talento e sensibilità, si sta distinguendo nella scuola.