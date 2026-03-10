L' Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni Bertolazzi

Da padovaoggi.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 giugno alle 20.15 nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini si terrà il concerto di Giovanni Bertolazzi, che interpreterà un programma con musiche di Liszt e Stravinsky. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’esibizione di un pianista che proporrà un repertorio che spazia tra composizioni di epoche diverse. La serata si svolgerà presso la sede della Fondazione G.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato 27 giugno, accoglienza dalle ore 20.15 nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova).Ore 20.45 Saluti di benvenuto e Concerto. Il concerto prevede ingresso con offerta minima di 10 euro - fino a esaurimento posti - non è prevista la prenotazione. BIOGRAFIA - Giovanni Bertolazzi si impone sulla scena internazionale vincendo il 2° premio e 5 premi speciali al prestigioso Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Budapest.Questo riconoscimento è preceduto da più di 40 premi in concorsi pianistici internazionali, come il “Busoni” di Bolzano, il “Thalberg” di Napoli, il “Premio Alkan” di Milano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Violoncello e pianoforte protagonisti al Politeama: Giovanni Gnocchi in concerto con Alessandro StellaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Leggi anche: San Carlo, Riccardo Frizza dirige l’Orchestra del Lirico di Napoli con Federico Colli al pianoforte

Una raccolta di contenuti su Giovanni Bertolazzi

Temi più discussi: Un viaggio nell’universo di Liszt. Con il piano più lungo del mondo; 'Piano Duo Festival': gran finale con gli allievi di Giovanni Bertolazzi e Roberto Russo; Beethoven siamo al gran finale Così il Piano duo festival saluta.

giovanni bertolazzi l orchestra al pianoforteBeethoven, siamo al gran finale. Così il Piano duo festival salutaOggi, alle 10.30, ultimo evento per Ferrara Musica al Ridotto. Sul palco gli allievi di Giovanni . Bertolazzi e Roberto Russo. ilrestodelcarlino.it

Il pianista Giovanni Bertolazzi esegue pagine di Franz Liszt a Ferrara Musica(ANSA) - FERRARA, 02 MAR - La stagione concertistica di Ferrara Musica prosegue il 4 marzo al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' con il ... spettacoli.tiscali.it

Digita per trovare news e video correlati.