L' Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni Bertolazzi

Sabato 27 giugno alle 20.15 nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini si terrà il concerto di Giovanni Bertolazzi, che interpreterà un programma con musiche di Liszt e Stravinsky. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’esibizione di un pianista che proporrà un repertorio che spazia tra composizioni di epoche diverse. La serata si svolgerà presso la sede della Fondazione G.

Ti aspettiamo sabato 27 giugno, accoglienza dalle ore 20.15 nella Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova).Ore 20.45 Saluti di benvenuto e Concerto. Il concerto prevede ingresso con offerta minima di 10 euro - fino a esaurimento posti - non è prevista la prenotazione. BIOGRAFIA - Giovanni Bertolazzi si impone sulla scena internazionale vincendo il 2° premio e 5 premi speciali al prestigioso Concorso Internazionale "Franz Liszt" di Budapest.Questo riconoscimento è preceduto da più di 40 premi in concorsi pianistici internazionali, come il "Busoni" di Bolzano, il "Thalberg" di Napoli, il "Premio Alkan" di Milano.

