Piccoli pedoni in azione | la patente per i bambini della Valle Versa

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 21 maggio, i bambini delle scuole dell’infanzia di Tonco e Castell’Alfero hanno conseguito la patente del buon pedone, al termine di un percorso educativo sulla sicurezza stradale avviato all'inizio dell’anno scolastico. L’attività ha coinvolto i piccoli in lezioni e esercitazioni pratiche per sensibilizzarli sulla corretta condotta sui marciapiedi e alle strisce pedonali. La consegna delle patenti ha segnato la conclusione del progetto dedicato alla formazione dei futuri pedoni.

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I bambini delle scuole dell’infanzia di Tonco e Castell’Alfero hanno ottenuto la patente del buon pedone giovedì 21 maggio, concludendo un percorso educativo dedicato alla sicurezza stradale iniziato durante l’anno scolastico. Il progetto ha coinvolto i più piccoli dei due comuni della Valle Versa attraverso una metodologia basata sul gioco e sull’ascolto. Durante i mesi passati in classe, gli alunni hanno imparato le regole fondamentali attraverso storie coinvolgenti e canzoni dedicate ai comportamenti corretti da tenere in strada. Le attività didattiche hanno permesso loro di esplorare il mondo della segnaletica, portandoli a riconoscere cartelli, segnali stradali e strisce pedonali proprio tra le vie del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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