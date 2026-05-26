Tutto pronto per la presentazione della guida illustrata Piccoli esploratori a Cesena e nella Valle del Savio
"Cesena: in questa tranquilla e ospitale cittadina nacquero ben tre Papi, e per lungo tempo vi regnarono i Malatesta – un nome ancora ben presente tra le sue strade. Tra gli itinerari in città da non perdere: la visita alla meravigliosa biblioteca malatestiana, unico esempio al mondo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Pour la première fois en 4 ans, on fait appel à un architecte
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