Tutto pronto per la presentazione della guida illustrata Piccoli esploratori a Cesena e nella Valle del Savio

Da cesenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Cesena: in questa tranquilla e ospitale cittadina nacquero ben tre Papi, e per lungo tempo vi regnarono i Malatesta – un nome ancora ben presente tra le sue strade. Tra gli itinerari in città da non perdere: la visita alla meravigliosa biblioteca malatestiana, unico esempio al mondo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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