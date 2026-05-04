Valle Telesina guida senza patente e recidiva | denunciato e auto sequestrata

Durante il ponte del Primo Maggio nel Sannio, sono stati effettuati numerosi controlli sulla strada. In un caso, un uomo è stato fermato alla guida senza patente e con precedenti per recidiva, e gli è stata sequestrata l’auto. Contestualmente, sono state arrestate persone coinvolte in un furto. Le autorità continuano a monitorare la zona per garantire la sicurezza pubblica.

Particolare attenzione è stata data al contrasto dei furti in abitazione, presso attività commerciali e produttive e presso i cantieri (in particolar modo quelli per la realizzazione dell’alta capacità ferroviaria). Proprio grazie a questa attenta azione di vigilanza i militari delle Stazioni di Ponte e Paupisi hanno arrestato, nella notte fra il 1° ed il 2 maggio, in flagranza del reato di furto in abitazione, due uomini provenienti da un campo nomadi del napoletano, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati sorpresi nel giardino di una villetta in periferia di Ponte mentre stavano forzando una cassaforte appena scardinata da un muro interno all’abitazione.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Valle Telesina, guida senza patente e recidiva: denunciato e auto sequestrata Notizie correlate Guida senza patente con un’auto già sequestrata: fermatoGuidava senza patente, e l’auto era già stata sottoposta a sequestro amministrativo. Guida senza patente un'auto rubata: 32enne denunciato dopo un lungo inseguimentoCremona, 30 marzo 2026 – Alla guida senza patente tenta una folle fuga a tutta velocità per le vie della città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Frasso Telesino, seconda tappa del progetto Panchina della Cultura 2026 del Rotary Club Valle Telesina; PONTE DEL 1° MAGGIO. SICUREZZA E CONTROLLI IN PROVINCIA DI BENEVENTO, CARABINIERI IN AZIONE.; Guardia Sanframondi, liste chiuse: sfida a due per le amministrative di maggio; Consorzio Sannio-Alifano, Marcantonio (Pd): Della Rocca senza più numeri, serve un cambio alla guida. Live dal Torneo YOUTH CHAMPION a Paduli (BN) Categoria 2015 Oasi -Valle Telesina 1-1 - facebook.com facebook