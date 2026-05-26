Piccola come un seme scoperta la lumaca di mare sesamo nel nord di Taiwan

Notizia in breve

Una nuova specie di lumaca di mare traslucida e maculata, grande quanto un chicco di riso, è stata trovata nelle acque di Keelung, nel nord di Taiwan. La scoperta è stata confermata da ricercatori che hanno analizzato le caratteristiche dell’animale. La lumaca, denominata “sesamo”, si distingue per le dimensioni ridotte e il corpo trasparente. La specie non era mai stata segnalata prima nella zona. La scoperta è stata comunicata alle autorità marine locali.