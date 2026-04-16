La lumaca vampiro del Mediterraneo tra i finalisti mondiali del premio Mollusco dell'anno 2026

Una lumaca di mare appartenente alla specie Cumia intertexta è tra i finalisti del premio

Cumia intertexta è una lumaca di mare candidata al "Mollusc of the Year 2026". Si tratta di un raro gasteropede ematofago che si trova anche nel Mediterraneo, in Italia: di notte succhia il sangue dei pesci grazie a una proboscide altamente specializzata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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