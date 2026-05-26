A Bologna, numerosi piccioni si trovano principalmente nel centro storico, dove causano problemi di igiene e danni materiali. La presenza elevata di uccelli porta a una grande quantità di guano, che può danneggiare strutture e superfici. La sporcizia accumulata richiede interventi di pulizia frequenti e comporta costi aggiuntivi per le amministrazioni locali. La questione riguarda sia la gestione della presenza degli uccelli sia gli effetti sulla pulizia urbana e sui beni pubblici.

Bologna è piena di piccioni. Stazionano ovunque soprattutto nel centro storico, sporcano ovunque, con danni materiali ingenti perché il guano è corrosivo. Non solo: porta infezioni ammorbanti e pericolose per gli esseri umani. Bisogna trovare assolutamente una soluzione. È improcrastinabile abbatterli in tempi brevi o quanto meno attuare una sterilizzazione di massa per consentire a noi di vivere sani nel divenire. Gabriella Bravi Risponde Beppe Boni I piccioni di città sono un problema serio in tutta Italia. Possono essere coreografici nelle piazze e intorno ai monumenti, ma quando i numeri della popolazione oltrepassano certi limiti diventano emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccioni in città, un problema di igiene e costi

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