Piccioni alla Piccola FdI | Falchi strapagati per un problema annunciato

Nelle scorse settimane si sono accumulati grandi quantità di guano sulle travature dell’Urban Center La Piccola, causando preoccupazioni tra i residenti e le autorità. Sul problema dei piccioni, il partito di centrodestra ha commentato criticamente, affermando che sono stati pagati elevati compensi a figure specializzate per affrontare una questione che si sapeva già difficile da risolvere. La struttura deve essere consegnata entro il 27 aprile in condizioni adeguate.

Guano accumulato sulle travature dell'Urban Center La Piccola, un sistema acustico già installato per allontanare i piccioni rivelatosi inefficace e una scadenza ormai imminente: entro il 27 aprile la struttura dovrà essere consegnata al gestore in condizioni decorose.È in questo scenario che il.🔗 Leggi su Leccotoday.it Piccione Strafatto Notizie correlate "Caccia ai piccioni con i falchi addestrati, Lecco ha perso il suo cuore"C’è un limite che la politica non dovrebbe mai superare: quello della decenza e del rispetto per la vita. Mamma e figlia piccola sfrattate con gli animali da affezione, Lega: "Problema datato, così gravi i motivi dello sfratto?"“Il ‘caso’ del nucleo famigliare ‘sfrattato’ martedì 17 febbraio e buttato in mezzo a una strada è grave, soprattutto in una realtà dove sembra che i...