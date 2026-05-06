Problema piccioni a Jesolo Aja | Degrado per escrementi e rischi sanitari Pronti a ogni iniziativa

A Jesolo il problema dei piccioni si fa sempre più evidente, con escrementi che creano degrado e potenziali rischi sanitari. L'associazione degli albergatori locali ha dichiarato di essere disponibile a sostenere qualsiasi iniziativa volta a risolvere la situazione, che sta assumendo dimensioni significative. Il presidente dell'associazione ha sottolineato la crescente rilevanza del problema e la volontà di intervenire per affrontarlo.

L'associazione jesolana albergatori (Aja) si espone sulla massiccia presenza di piccioni in città, e per bocca del suo presidente, Pierfrancesco Contarini, si dice pronta a «sostenere qualsiasi tipo di soluzione per risolvere il problema» perché «sta assumendo proporzioni sempre più rilevanti.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Via Vallicaldi: Futuro Nazionale denuncia degrado e rischi sanitariIl comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale ha segnalato una grave situazione di degrado ambientale in via Vallicaldi, chiedendo un... Aranceto: denuncia per degrado e rischi sanitari alle autorità? Cosa scoprirai Come influiscono le carcasse abbandonate sulla sicurezza del quartiere? Perché il Comune e l'ATERP si scambiano le responsabilità?...