Gol e aggressione | 15enne picchiato sul campo finisce in ospedale

Lunedì scorso, durante una partita giovanile in provincia, un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei sul campo e ha subito un violento pestaggio. L’aggressione, avvenuta durante la partita, ha portato il giovane a finire in ospedale a causa delle ferite riportate. La partita si svolgeva in un impianto sportivo locale, dove si è verificato l’episodio.

Un quindicenne dell’Audace Parma è finito in ospedale dopo essere stato aggredito sul campo da un gruppo di ragazzi durante una gara giovanile al Luzzara lunedì scorso. Il giovane calciatore, impegnato nel campionato interproviale della categoria allievi under 16, è stato preso a pugni mentre si trovava al centro del rettangolo di gioco, subito dopo aver segnato un gol nel recupero della partita. Il padre del ragazzo, che in quell’occasione svolgeva il ruolo di dirigente e guardalinee per la squadra emiliana, ha ricostruito la dinamica degli eventi avvenuti negli ultimi quattro minuti di tempo aggiuntivo concessi dall’arbitro. Dopo aver realizzato la rete, il figlio aveva esultato togliendosi la maglia, per poi dirigersi verso i compagni e la panchina, salutando anche il genitore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gol e aggressione: 15enne picchiato sul campo finisce in ospedale He woke up and stopped being blind on our wedding day! My rival is back! Notizie correlate Leggi anche: Choc sul campo da calcio: picchiato dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale Leggi anche: Choc sul campo da calcio: pestato a sangue dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Choc sul campo da calcio: pestato a sangue dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale; Prof accoltellata, 15enne di Arezzo esalta l'aggressione: indagato; Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere: sui social esaltava l'aggressione alla professoressa di Bergamo; Pestaggio a Massa, la dinamica dell'aggressione nei filmati delle telecamere. Oggi dal gip i fermati maggiorenni. Studente 15enne indagato per istigazione a delinquere: sui social esaltava l’aggressione alla professoressa di BergamoUn quindicenne di Arezzo è indagato per aver esaltato sui social l'aggressione alla professoressa di Bergamo. Trovati video simulanti coltellate. orizzontescuola.it Gol, ritmo e altre risposte positive L’Under 19 pareggia 2-2 col Südtirol nel secondo test pre-Dossena facebook Una squadra da più di 150 gol x.com