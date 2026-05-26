Denuncia violenze subite in commissariato | sei poliziotti indagati chiesti quattro arresti domiciliari

Sei agenti di polizia sono sotto indagine dopo una denuncia di un fermato che sostiene di aver subito violenze in commissariato. La procura ha chiesto quattro misure cautelari agli arresti domiciliari. Le accuse nei loro confronti includono sequestro di persona, lesioni e falso. Le indagini riguardano i commissariati di Esquilino, Celio e Viminale. La vicenda riguarda presunti abusi durante un procedimento di fermo.

La procura indaga su agenti dei commissariati Esquilino, Celio e Viminale per sequestro di persona, lesioni e falso dopo la denuncia di un fermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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VA DAI CARABINIERI PER UNA DENUNCIA MA VIENE ARRESTATO ED ESPULSO.

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