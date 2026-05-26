Piazza Magione si accende con il rock n' roll degli Euphorica | la band sul palco di BBQ Guy
Sabato 30 maggio, Piazza Magione si è riempita di musica con gli Euphorica che hanno suonato sul palco di BBQ Guy. La band ha eseguito i classici del rock internazionale, attirando un pubblico numeroso. Le note potenti e le melodie riconoscibili hanno coinvolto gli spettatori, creando un’atmosfera energica e vivace lungo tutta la sera. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo generale.
Gli Euphorica accendono il palco di BBQ Guys sabato 30 maggio con una nuova serata dedicata ai grandi classici del rock internazionale.La band porta sul palco un repertorio coinvolgente ed esplosivo che attraversa gli anni ’60, ’70 e ’80, tra rock’n’roll, blues ed energia dal vivo: dai Queen ai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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