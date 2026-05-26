Piazza Magione si accende con il rock n' roll degli Euphorica | la band sul palco di BBQ Guy

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, Piazza Magione si è riempita di musica con gli Euphorica che hanno suonato sul palco di BBQ Guy. La band ha eseguito i classici del rock internazionale, attirando un pubblico numeroso. Le note potenti e le melodie riconoscibili hanno coinvolto gli spettatori, creando un’atmosfera energica e vivace lungo tutta la sera. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo generale.