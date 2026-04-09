Viaggio tra pezzi da cantare a squarciagola | il rock n' roll degli Euphorica al Bbq Guys
Dopo una breve pausa pasquale, il gruppo musicale Euphorica si prepara a tornare sul palco nel centro di Palermo. La band, nota per il suo stile rock’n’roll, eseguirà i propri brani durante l’evento al Bbq Guys. L’appuntamento è fissato per questa sera, con la formazione pronta a riprendere le esibizioni dal vivo dopo le festività.
Dopo una breve pausa per le festività pasquali, gli Euphorica tornano più carichi che mai per riportare tutta la potenza del rock’n’roll nel cuore di Palermo. Sabato 11 aprile si torna al BBQ Guys, nella bellissima cornice di piazza Magione, pronti a farvi saltare, cantare e scatenare con i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il rock&blues degli anni ’60, ’70 e ’80 al Bbq Guys: Euphorica in concertoGli Euphorica tornano al Bbq Guys, per un’altra serata di musica dal vivo, tra grandi classici del rock n'roll, pezzi da ascoltare e da cantare...
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