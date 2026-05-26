Piazza Italia apre all' Eurospar di Lucera

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio sarà inaugurato a Lucera il nuovo punto vendita Piazza Italia, situato all’interno della galleria dell’Eurospar. Lo spazio, rinnovato e moderno, si estende su una superficie dedicata a offrire abbigliamento per tutta la famiglia. La zona è stata allestita per garantire un’esperienza di acquisto semplice e accessibile, con un’attenzione particolare alla convenienza e alla varietà di scelta.

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Giovedì 28 maggio aprirà a Lucera il nuovo punto vendita Piazza Italia, all’interno della galleria dell'Eurospar, in uno spazio moderno pensato per offrire moda, convenienza e un’esperienza di acquisto accessibile a tutta la famiglia.Per celebrare l’inaugurazione, Piazza Italia ha deciso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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