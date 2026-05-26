Piazza Italia apre all' Eurospar di Lucera

Notizia in breve

Giovedì 28 maggio sarà inaugurato a Lucera il nuovo punto vendita Piazza Italia, situato all’interno della galleria dell’Eurospar. Lo spazio, rinnovato e moderno, si estende su una superficie dedicata a offrire abbigliamento per tutta la famiglia. La zona è stata allestita per garantire un’esperienza di acquisto semplice e accessibile, con un’attenzione particolare alla convenienza e alla varietà di scelta.