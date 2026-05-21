A Lucera apre un nuovo McDonald’s dentro anche i servizi McDrive e il McCafé

Sabato 23 maggio apre a Lucera un nuovo ristorante McDonald's, collocato in via Porta Foggia, vicino al supermercato Lidl inaugurato nel dicembre 2025. Il locale offrirà servizi di ristorazione tradizionale, McDrive e McCafé. La struttura si trova in una zona recentemente sviluppata, con l'apertura che si inserisce in un'area di recente riqualificazione commerciale della città. L'apertura è prevista con una cerimonia che coinvolgerà rappresentanti dell'azienda e autorità locali.

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