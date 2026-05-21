A Lucera apre un nuovo McDonald’s dentro anche i servizi McDrive e il McCafé
Sabato 23 maggio apre a Lucera un nuovo ristorante McDonald's, collocato in via Porta Foggia, vicino al supermercato Lidl inaugurato nel dicembre 2025. Il locale offrirà servizi di ristorazione tradizionale, McDrive e McCafé. La struttura si trova in una zona recentemente sviluppata, con l'apertura che si inserisce in un'area di recente riqualificazione commerciale della città. L'apertura è prevista con una cerimonia che coinvolgerà rappresentanti dell'azienda e autorità locali.
Aprirà ufficialmente sabato 23 maggio il nuovo ristorante McDonald's di Lucera, situato in via Porta Foggia, accanto al nuovo superstore Lidl inaugurato nel dicembre 2025. Il nuovo McDonald’s di Lucera colpisce già per un aspetto: la velocità record con cui è stato realizzato. La struttura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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