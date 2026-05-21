A Lucera apre un nuovo McDonald’s | la struttura servirà un bacino di 100.000 abitanti

Sabato 23 maggio sarà inaugurato a Lucera un nuovo ristorante McDonald's, situato in via Porta Foggia, vicino al supermercato Lidl aperto a dicembre 2025. La struttura si rivolge a un’area di circa 100.000 abitanti, offrendo servizi di ristorazione fast food. L'apertura si inserisce in un periodo di ampliamento delle catene di ristorazione nella zona, con il ristorante che si aggiunge alle attività commerciali recentemente inaugurate in quella via.

Aprirà ufficialmente sabato 23 maggio il nuovo ristorante McDonald's di Lucera, situato in via Porta Foggia, accanto al nuovo superstore Lidl inaugurato nel dicembre 2025. Un’apertura molto attesa dai cittadini e che rappresenta una delle novità commerciali più importanti degli ultimi anni per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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