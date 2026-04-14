Al pronto soccorso dell' Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24

Al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio è stata annunciata l'installazione di telecamere di sorveglianza. Si aspetta che questa operazione venga completata rapidamente, anche se si tratta di un intervento considerato solo il primo di una serie di provvedimenti. La misura mira a migliorare la sicurezza, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione.

“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. La risposta più efficace sarebbe però un servizio di guardia h24 al triage del pronto soccorso”. Così il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza commenta.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Sanità, la lettera al San Paolo di una figlia: “Mia madre di 92 anni, 24 ore in pronto soccorso dolorante e senza ascolto. Grata a chi l’ha salvata, ma più umanità”Milano, 14 marzo 2026 – Inizia con i ringraziamenti la lettera inviata da Giulietta Marra alla direzione sanitaria dell’ospedale San Paolo.