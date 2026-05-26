Piazza Affari mai così in alto Superato il record di 26 anni fa

La Borsa di Milano ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 26 anni, superando i record storici. Il principale indice azionario ha segnato un rialzo significativo, portando le quotazioni ai massimi da oltre due decenni. La crescita si è verificata durante una seduta caratterizzata da volumi elevati e acquisti diffusi tra gli investitori. Nessuna notizia specifica ha influenzato il rally, che si è mantenuto sostenuto durante tutto l’andamento di giornata.

Sarà pure vero, come dicono gli espertoni di economia che la sanno lunga perché tastano il polso della gggente nei mercati rionali, che la finanza ha poco a che fare con la vita quotidiana. Analisi a dire la verità assai azzardata, perché i titoli azionari sono nel portafoglio non solo degli squali di Wall Street, ma anche dei piccoli risparmiatori, dei prodotti gestiti in cui investono le famiglie e soprattutto dei fondi previdenziali, quelli che vengono chiamati in causa solo quando i dazi di Trump fanno crollare (temporaneamente) le Borse e mettono a rischio le pensioni dei lavoratori. Senza contare che l’andamento dei mercati misura la fiducia degli investitori nazionali e internazionali nelle aziende che mandano avanti il Pil e l’occupazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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