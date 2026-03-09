Mai visto prima un derby così ricco Incasso di 8,7 milioni | il più alto in A

Il derby di ieri sera ha stabilito un nuovo record di incasso con 8,7 milioni di euro, la cifra più alta mai registrata in Serie A. Durante la partita, Estupinian ha contribuito alla vittoria del Diavolo, mentre fuori dal campo i dirigenti del Milan festeggiavano i risultati economici ottenuti. La sfida è stata caratterizzata da numeri e protagonisti che hanno segnato un nuovo traguardo per il calcio italiano.

Quello di ieri sera è stato un derby da record e soprattutto da ricchi, perché mentre Estupinian trascinava il Diavolo al successo, anche fuori dal campo qualcuno festeggiava: il cassiere dei rossoneri. Milan-Inter ha infatti battuto il record al botteghino per quel che riguarda la Serie A: ben 8,7 milioni d’incasso. Superato dunque il primato stabilito nella stracittadina d’andata (8.649.494 euro), mentre il record storico per un match in Italia resta quello di Inter-Barça del 2025: 14,7 milioni di euro. Ma per un derby è comunque tantissimo, a conferma del valore economico della stracittadina di Milano: dalle ultime 30 sfide gli incassi hanno superato 155 milioni di euro, con una media che supera i 5,1 milioni per singola partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

