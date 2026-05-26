Piatti caldi per i bisognosi l' iniziativa di Mc Donald' s a Foggia | Un pasto e un sorriso a chi è più fragile

A Foggia, la sesta edizione di ‘Sempre aperti a donare’ vede McDonald's e Casa Ronald McDonald Italia distribuire pasti caldi e offrire momenti di conforto a persone in difficoltà. L'iniziativa coinvolge la consegna di cibo e un sorriso a chi si trova in condizioni di fragilità, rafforzando il legame tra il fast food e il territorio locale. La collaborazione mira a sostenere chi ha bisogno di un aiuto concreto e di un gesto di vicinanza.

La sesta edizione di ‘Sempre aperti a donare’ arriva a Foggia, dove McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. Tra maggio e giugno, saranno 60 i pasti caldi donati attraverso un ente territoriale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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