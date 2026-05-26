"Il Pd dei circoli del comune di Poggibonsi ritiene l’eventuale chiusura del reparto maternità assolutamente irricevibile. Chiediamo al presidente della Regione Toscana e all’assessora alla Salute di opporsi in tutti i modi a questa eventualità e di impegnarsi con decisione nel rilancio del reparto per assicurare un incremento delle nascite nel presidio ospedaliero Alta Valdelsa ". Così il documento approvato all’unanimità dal Pd di Poggibonsi. Che ha adesso un nuovo segretario, Alessio Pianigiani (foto): nelle elezioni che hanno fatto seguito alla fase congressuale, Pianigiani ha superato l’altro candidato alla segreteria, Franco Gallerini. È quindi Pianigiani a succedere a Lore Lorenzi, che dopo un mandato e un periodo di reggenza aveva reso noto il proprio intento di non ricandidarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianigiani, Pd: "La Regione blocchi lo stop al punto nascita"

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