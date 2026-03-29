Punto nascita all’ultima spiaggia Sindaci e Regione a confronto per il tentativo di salvataggio

Il 2 aprile si svolgerà una riunione tra i sindaci del Valdarno aretino e la Regione, incentrata sulla possibile salvaguardia del punto nascita presente sul territorio. L'incontro rappresenta un momento decisivo per affrontare le questioni legate ai servizi sanitari locali e alle decisioni che potrebbero influenzare il loro funzionamento.

Si terrà il 2 aprile la conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, un appuntamento cruciale per il futuro dei servizi sanitari sul territorio. Al centro della riunione ci sarà infatti la presentazione del dossier sulle infrastrutture, predisposto dall’assessorato regionale guidato da Filippo Boni, che sarà allegato alla nuova richiesta di deroga avanzata dalla Asl e trasmesso al Ministero. Il documento, frutto di un’analisi dettagliata sui tempi di percorrenza e sulle condizioni infrastrutturali della zona, fornirà ai sindaci elementi concreti per discutere le necessità del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia e per sostenere la richiesta di mantenimento del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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