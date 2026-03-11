Punto nascita della Gruccia San Giovanni Civica accusa | Latitanza istituzionale della Regione

Arezzo, 11 marzo 2026 – È una dura presa di posizione quella di San Giovanni Civica sulla vicenda del punto nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia. In una nota il gruppo civico parla apertamente di "latitanza istituzionale" nella gestione del confronto con il Ministero della Salute e con le istituzioni del territorio, puntando il dito contro il comportamento adottato dalla Regione Toscana negli ultimi anni. Nel documento, il gruppo di minoranza richiama quanto affermato dalla stessa Regione, secondo cui «la corrispondenza fra l'ente regionale e il Comitato Percorso Nascita Nazionale si compone solo della richiesta di deroga». Un elemento che, secondo i civici, solleva interrogativi rilevanti sull'iter seguito negli ultimi anni.