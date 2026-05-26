Pescara nuovo volto alla Questura | arriva l’esperto di Roma

Notizia in breve

A Pescara, il comando della Polizia di Stato cambierà guida lunedì 1 giugno, con l’insediamento del nuovo questore. La persona designata è un ufficiale con esperienza pregressa a Roma. La nomina è stata comunicata dall’amministrazione competente e prevede l’insediamento ufficiale nella giornata di lunedì. La nuova figura si occuperà delle attività di polizia nel territorio e delle operazioni di sicurezza locali. La continuità e l’organizzazione del comando saranno garantite dalla presenza del nuovo incaricato.