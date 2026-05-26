Pescara nuovo volto alla Questura | arriva l’esperto di Roma
A Pescara, il comando della Polizia di Stato cambierà guida lunedì 1 giugno, con l’insediamento del nuovo questore. La persona designata è un ufficiale con esperienza pregressa a Roma. La nomina è stata comunicata dall’amministrazione competente e prevede l’insediamento ufficiale nella giornata di lunedì. La nuova figura si occuperà delle attività di polizia nel territorio e delle operazioni di sicurezza locali. La continuità e l’organizzazione del comando saranno garantite dalla presenza del nuovo incaricato.
A Pescara il comando della Polizia di Stato cambierà volto lunedì 1 giugno, quando Francesco Rattà assumerà ufficialmente l’incarico di nuovo questore. L’uomo arriva in città per sostituire Carlo Solimene, che lascerà il posto dopo aver concluso il proprio percorso professionale con il pensionamento. Un profilo di alto livello tra Roma e Calabria. L’assegnazione di questo incarico ha già suscitato reazioni importanti tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali. Francesco Rattà proviene da Montepaone, in provincia di Catanzaro, ma porta con sé un bagaglio operativo costruito nei vertici della polizia. Durante la sua carriera ha infatti ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di dirigente della squadra mobile a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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