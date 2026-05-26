A Perugia si svolge un torneo Challenger ATP con un montepremi di 150 mila euro, con la partecipazione di Arnaldi e Pellegrino. Le wild card del Roland Garros sono in fase di selezione e potrebbero influenzare la partecipazione di alcuni giocatori. La concomitanza con lo Slam di Parigi potrebbe ridurre la copertura televisiva del torneo italiano. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata sui partecipanti o sulla programmazione televisiva.

? Domande chiave Chi saranno i giocatori selezionati tramite le wild card del Roland Garros?. Come influenzerà la concomitanza con lo Slam parigino la copertura televisiva?. Perché questo torneo è fondamentale per la candidatura di Perugia come città sportiva?. Dove si possono acquistare i biglietti per vedere Arnaldi e Pellegrino?.? In Breve Torneo dal 31 maggio al 7 giugno con montepremi di 150mila euro.. Partecipano Andrea Pellegrino e Matteo Arnaldi con wild card post Roland Garros.. Trasmissione prevista su Supertennis e DAZN per massimizzare la visibilità mediatica.. Evento strategico per la candidatura di Perugia come Città europea dello sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, il Challenger ATP da 150mila euro: Arnaldi e Pellegrino in campo

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