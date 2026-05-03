Matteo Arnaldi ha vinto il torneo Challenger di Cagliari battendo in finale Hubert Hurkacz, giocatore polacco classificato tra i più quotati. La partita si è svolta sulla terra rossa del capoluogo sardo, e questa vittoria ha contribuito a migliorare significativamente il suo ranking ATP. Con questa affermazione, il tennista italiano si avvicina a una posizione di rilievo nella classifica mondiale.

Matteo Arnaldi ha vinto il Challenger di Cagliari, sconfiggendo il quotato polacco Hubert Hurkacz nella finale andata in scena sulla terra rossa del capoluogo sardo. Si tratta di un ritorno da redivivo per il tennista italiano, che aveva faticato a emergere negli ultimi mesi e che era infatti uscito dalla top-100 del ranking ATP. Il 25enne ha alzato al cielo un trofeo che arricchisce il proprio palmares, ritrovando la fiducia dei giorni migliori: non bisognarsi dimenticarsi che nel 2023 fu protagonista del trionfo dell’Italia in Coppa Davis e che nel 2024 raggiunse gli ottavi di finale al Roland Garros e si spinse in semifinale al Masters 1000 di Montreal.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi torna a sorridere, vince il Challenger di Cagliari e pareggia (quasi) una cambiale: il nuovo ranking ATP

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